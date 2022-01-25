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Олимпиада-2022 в Пекине

Путин пожелал здоровья и боевого настроя российским спортсменам, уезжающим на Олимпиаду

Президент добавил, что испытания, которые предстоит пройти спортсменам, более чем серьезные

НОВО-ОГАРЕВО, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал российским спортсменам, отправляющимся на Олимпиаду в Пекин, здоровья и боевого настроя.

"Прежде всего желаю вам здоровья, хорошего, боевого настроя. И, конечно, поздравляю всех вас с включением в национальную команду", - сказал глава государства в ходе общения с членами сборной по видеосвязи во вторник.

Он отметил, что проводы олимпийской сборной - это "добрая и давняя традиция". "Отрадно, что, несмотря на все известные обстоятельства, на вынужденные дистанционные форматы, эта традиция не прерывается", - добавил Путин.

По его словам, испытания, которые предстоит пройти спортсменам, более чем серьезные. "Это проверка характера, силы воли в поединке с сильнейшими атлетами на планете", - обратил внимание президент.

Он также напомнил, что 25 января отмечается Татьянин день, и поздравил с этим праздником участвующих в общении именинниц - старшего тренера Татьяну Бородулину и санницу Татьяну Иванову. Путин также поздравил спортсменов-студентов с Днем российского студенчества. "В нашей команде их немало", - заметил он.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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