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Олимпиада-2022 в Пекине

Путин: сборная РФ сделает в Пекине все, дабы доказать класс российской школы спорта

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля

НОВО-ОГАРЕВО, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высказал убежденность в том, что российская олимпийская сборная сделает все возможное на Играх в Пекине, чтобы в очередной раз доказать высокий класс отечественной спортивной школы. Такое мнение он высказал на встрече с олимпийцами, которая прошла в режиме видеоконференции.

"Исходим из того, что наши спортсмены - сборная команда Российской Федерации - сделают все возможное для того, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы и порадовать своих болельщиков. Всего вам доброго и успехов", - пожелал Путин.

Обращаясь к хоккеисту Егору Яковлеву, Путин отметил, что тому, как чемпиону Олимпийских игр в Пхёнчхане, "наверняка хорошо известно, как страна реагирует на то, что творит на льду наша хоккейная дружина". "У нас любят зимние виды спорта - и фигурное катание, и хоккей. Это в особом ряду всегда находится, хотя очень много поклонников и у других зимних видов спорта. Но, наверное, наибольшее количество болельщиков все-таки привлекают соревнования по хоккею", - заметил Путин. "Мы знаем, что на Олимпийских играх не бывает легких матчей, понимаем, что это все сложно, но искренне будем болеть за вас и надеяться на удачу", - добавил он.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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