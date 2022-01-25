Путин: олимпийцы РФ сумели преодолеть трудности пандемии и уверенно пройти отбор на Игры

НОВО-ОГАРЕВО, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече со спортсменами российской сборной отметил, что они сумели преодолеть все трудности пандемии и отобраться на Олимпийские игры.

"Ситуация с эпидемией, конечно же, серьезно изменила привычный уклад нашей жизни. Но вы сумели преодолеть эти трудности, еще больше закалить свой характер, укрепить волю к победе и уверенно пройти все этапы отбора на Олимпиаду. Многие заняли верхние строки мировых рейтингов", - сказал Путин.

Он добавил, что сейчас каждый, кто вошел в олимпийскую сборную, переживает, думает о предстоящих очень важных, ответственных соревнованиях. "Мы знаем, вы шли к ним через годы упорных, изнурительных тренировок, через поражения и победы и заслужили право предъявить свое мастерство, свой талант на самых главных для любого атлета стартах. Вы делом доказали, что достойны продолжить великие традиции российского спорта", - подчеркнул президент.

Путин напомнил, что российские атлеты выступят в традиционных и новых видах олимпийской программы.

"Все это стало возможным во многом благодаря тренерам, специалистам, которые неустанно работают с командами, благодаря помощи наших меценатов и членов Фонда поддержки олимпийцев и, конечно, усилиям российских регионов, создающих необходимые условия для качественной подготовки спортсменов", - заключил глава государства.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.