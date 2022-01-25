Бабаев: критика "Авангардом" хоккеиста Толчинского не влияет на переговоры о контракте

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Критика руководством клуба игры нападающего омского "Авангарда" Сергея Толчинского не влияет на ход переговоров о новом контракте со спортсменом. Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев.

26-летний форвард, который в прошлом году был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина, в нынешнем сезоне в 30 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 27 (5 шайб + 22 результативные передачи) очков. Игрок не попал в окончательный состав сборной России на Олимпиаду, а руководство "Авангарда" в лице главы совета директоров Александра Крылова и генменеджера Алексея Волкова назвало такое решение тренерского штаба национальной команды справедливым. Срок действия соглашения между Толчинским и клубом истечет в конце апреля.

"Думаю, что их высказывания не имеют никакого отношения к переговорам по контракту. Руководство клуба имеет право высказываться о том, как играет тот или иной хоккеист его команды в этом сезоне. Разговоры же о контракте ведутся в нормальном формате, есть конструктивный диалог", - сказал Бабаев.

"По поводу оценки его игры в этом сезоне у меня другое мнение: я наоборот считаю, что он играет на команду. У него показатель полезности намного выше, чем в прошлом году, и очков он набрал на одно меньше по сравнению с прошлогодним графиком. Другое дело, что он не выдает такую же результативность, отставая на шесть голов от прошлогоднего графика, но передач сделал больше", - отметил агент.

По мнению Бабаева, Толчинский все равно остается в лидерах нынешнего сезона КХЛ. "Поэтому, я думаю, он свое слово не сказал. Впереди плей-офф, и я считаю, что разговоры по игрокам должны идти по результатам плей-офф", - отметил агент.