Перенос чемпионата мира по хоккею с мячом не рассматривается международной федерацией

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея с мячом не планирует переносить чемпионат мира на другие даты. Об этом ТАСС сообщил президент организации Борис Скрынник.

Мировое первенство должно пройти с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре. Первоначально чемпионат мира в Сыктывкаре планировалось провести в 2021 году, но он был перенесен из-за сложной эпидемиологической обстановки на 2022 год. В 2020 году соревнования также не состоялись. Таким образом, в 2022 году намечено проведение двух чемпионатов мира, второй состоится в Иркутске с 9 по 16 октября.

"Никто не знает, смогут ли попасть на трибуны зрители. Чемпионат мира будет в конце марта, до этого еще два с лишним месяца, - сказал Скрынник. - Я думаю, что чемпионат мира состоится, перенос не рассматривается".

Действующим чемпионом мира является сборная России.