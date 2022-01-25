Около 3 тыс. спортсменов из 90 стран и регионов примут участие в Олимпиаде

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Китайская столица готовится принять на зимних Олимпийских играх около 3 тыс. спортсменов из около 90 стран и регионов. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, которая прошла в государственной резиденции "Дяоюйтай".

"Поддержку проведению пекинской Олимпиады оказывает не только китайский народ, но и международное сообщество, - приводит слова Си Цзиньпина МИД Китая. - На этот раз в играх примут участие около 3 тыс. спортсменов из примерно 90 стран и регионов".

Как уточнил китайский лидер, власти КНР уделяют большое внимание тому, чтобы прибывшие в Пекин олимпийцы ни в чем не нуждались. "Мы абсолютно уверены, что нам удастся гарантировать здоровье и безопасность участников соревнований и прочих заинтересованных лиц, а также китайских жителей", - подчеркнул он.

Китайские власти готовились к зимней Олимпиаде в течение более чем шести лет и полностью уверены в ее успешном проведении, заявил Си Цзиньпин. "Мы готовились к пекинской Олимпиаде на протяжении более чем шести лет, все уже подготовлено. Вскоре состоятся соревнования, они пройдут успешно, - приводит слова Си Цзиньпина МИД Китая. - Мы выполним обещания и представим миру компактные, безопасные и блистательные Игры".

Как уточнил китайский лидер, Олимпиада в Пекине - "глобальное спортивное мероприятие, которое впервые за пандемию пройдет в намеченные сроки". Он добавил, что главная задача пекинских Игр - "пробудить интерес у 300 млн человек к зимним видам спорта". "И это стремление на практике уже увенчалось успехом, - подытожил Си Цзиньпин. - Пекинские Олимпийские игры стимулировали в Китае развитие отраслей, связанных с зимними видами спорта и соответствующего сектора экономики".

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.