Урманов прокомментировал снятие фигуриста Коляды с олимпийского турнира из-за коронавируса

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Печально, что российский фигурист Михаил Коляды из-за положительного результата теста на коронавирусную инфекцию пропустит Олимпийские игры в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов.

Коляда не вошел в состав на Олимпиаду из-за положительного результата теста на коронавирус

Коляду заменит Евгений Семененко. Коляда пропустил январский чемпионат Европы из-за травмы стопы. Семененко стал пятым на европейском первенстве и первоначально не вошел в состав сборной для участия в Олимпиаде.

"Как говорит одна моя знакомая, это жизнь, что делать. Это печально, мы уже все устали от этой истории с коронавирусом, даже не знаю, что тут еще можно комментировать", - сказал Урманов.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.