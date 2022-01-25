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Олимпиада-2022 в Пекине

Коган прокомментировал отсутствие фигуриста Коляды в составе на Олимпиаду

Коляда пропустит Олимпийские игры из-за коронавируса
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда плохо себя чувствовал в последние дни и не тренировался с группой. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган.

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Во вторник пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что Евгений Семененко заменил Коляду в составе сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине.

"К сожалению, у него оказался положительным [результат] теста, который он сдал перед отъездом в Красноярск. Он плохо себя чувствовал в последние дни, с группой не катался", - сказал Коган.

Коляда пропустил январский чемпионат Европы по фигурному катанию из-за травмы стопы. Семененко стал пятым на европейском первенстве и первоначально не вошел в состав участников Олимпиады.

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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