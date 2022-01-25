Коган прокомментировал отсутствие фигуриста Коляды в составе на Олимпиаду

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда плохо себя чувствовал в последние дни и не тренировался с группой. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган.

Коляда не вошел в состав на Олимпиаду из-за положительного результата теста на коронавирус

Во вторник пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что Евгений Семененко заменил Коляду в составе сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине.

"К сожалению, у него оказался положительным [результат] теста, который он сдал перед отъездом в Красноярск. Он плохо себя чувствовал в последние дни, с группой не катался", - сказал Коган.

Коляда пропустил январский чемпионат Европы по фигурному катанию из-за травмы стопы. Семененко стал пятым на европейском первенстве и первоначально не вошел в состав участников Олимпиады.

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.