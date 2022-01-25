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Футбол в России

Дзюба рассказал об игре центральным защитником в футбольном товарищеском матче

Во вторник "Зенит" в товарищеском матче обыграл "Жилину"

ТАСС, 25 января. Нападающему петербургского "Зенита" Артему Дзюба было интересно поиграть на непривычной для него позиции центрального защитника. Комментарий футболиста приводит пресс-служба "Зенита".

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Во вторник в заключительном товарищеском матче на сборах в Дубае "Зенит" победил словацкую "Жилину" со счетом 5:0. Дзюба отметился голом на 8-й минуте матча. Из-за травм и болезней у российского клуба отсутствовал ряд защитников - Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков и Данил Круговой. Во втором тайме Дзюба уступил место на позиции форварда Владиславу Саусю, а через девять минут вышел на место центрального защитника Данилы Хотулева.

"Игра в защите - самое прекрасное. Интересно было поиграть, даже в товарищеском матче, на позиции, на которой никогда не играл. Во дворах мы все играли, а подвигаться именно так в матче - дорогого стоит. Интересный опыт", - сказал Дзюба.

"Интересный опыт. Конечно, он случился, потому что, к несчастью, у Хотулева что-то заболело немного. Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12-13 в ущелье встали и стоим, держимся. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул", - добавил он.

В следующем матче "Зенит" сыграет против датского "Мидтьюлланда" 3 февраля в рамках группового этапа Кубка Атлантики - товарищеского турнира, который пройдет в Португалии.

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