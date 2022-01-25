Горшков считает маловероятным, что знаменосцем сборной России на Олимпиаде станет фигурист

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вероятность того, что кто-то из российских фигуристов будет выбран знаменосцем национальной команды на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, очень мала. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

В мужском одиночном катании Россию на Олимпиаде представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, в соревнованиях женщин выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. В соревнованиях спортивных пар страну представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

"Считаю, что такой вариант - фигурист или фигуристка в качестве знаменосца на Играх - маловероятен. У нас командный турнир, Олимпиада начинается с командного турнира, первый день совпадает с открытием", - сказал Горшков.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.