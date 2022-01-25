Дублер олимпийской трассы по ски-кроссу построили в Челябинской области

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Единственную в России трассу, дублирующую олимпийскую, возвели на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области для подготовки национальной сборной по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" к Играм в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

"Горнолыжный курорт Южного Урала стал базой для подготовки национальной команды не случайно. При поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и правительства региона здесь построена единственная в России трасса-дублер олимпийской трассы протяженностью 1 400 метров. Для ее подготовки было закуплено необходимое оборудование и привлечены лучшие специалисты в области строительства горнолыжных трасс", - говорится в сообщении.

Трассу специально сделали на 200 метров длиннее, чтобы спортсмены готовились в более сложных условиях и на Олимпиаде им было проще выстпать. По времени прохождения трасса соответствует олимпийскому стандарту. При строительстве были использованы те же препятствия, которые предстоит пройти спортсменам на Олимпиаде - волны, трамплины, контруклоны. Также на челябинском спортивном объекте созданы новые фигуры, которые используются на этапах Кубка мира и будут присутствовать на пекинской трассе.

Первый тренировочный сбор команды России в "Солнечной долине" прошел в начале января 2022 года. Еще один сбор запланирован на конец января, после чего команда отправится в Пекин. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.