Чернышенко надеется, что россияне покажут впечатляющие результаты на Олимпиаде

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сборную России на Олимпийских играх в Пекине будут представлять сильнейшие спортсмены страны, способные показать высокие результаты. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав на Игры в Пекине, в который вошли 212 спортсменов. Олимпийская делегация состоит из 461 представителя. Помимо спортсменов, в нее входят тренеры, персонал, руководители и сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В состав спортсменов вошли 103 женщины и 109 мужчин.

"По итогам спортивного сезона в 2021 году на чемпионатах мира по зимним видам спорта наши спортсмены суммарно завоевали 40 медалей, это третий результат в неофициальном командном зачете, - сказал Чернышенко. - Российские фигуристы впервые в истории взяли максимальную квоту на Олимпийские игры, а Камила Валиева в течение нескольких месяцев побила несколько мировых рекордов. Представлять страну на Играх в Пекине будут и сильнейшие лыжники планеты - это Александр Большунов, а также Наталья Непряева, которая впервые в национальной истории выиграла "Тур де Ски". Надеемся, что на Играх они покажут не менее впечатляющие результаты".

Вице-премьер напомнил, что для минимизации рисков распространения вируса COVID-19 на всех российских базах, где спортсмены проходят заключительный этап подготовки, усилены меры безопасности. Доступ посторонних на территорию тренировочных баз полностью запрещен. Регулярно проводятся тестирования атлетов и специалистов спортивных баз. На сегодняшний день все совершеннолетние спортсмены сборной вакцинированы и прошли углубленное медицинское обследование в ФМБА России.

"Особое внимание сейчас уделяется здоровью спортсменов и всех сопровождающих лиц. В состав делегации по требованию организаторов Игр включены ковид-офицеры. Это специалисты ФМБА и Олимпийского комитета России. Они будут отвечать за взаимодействие с организаторами по вопросам соблюдения противоэпидемиологических мероприятий и осуществлять мониторинг эпидемиологической обстановки в сборной команде", - отметил Чернышенко.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Россия будет представлена во всех видах спорта. Всего спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.