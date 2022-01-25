Вице-чемпион мира по спортивной ходьбе Мизинов возглавит комиссию спортсменов ВФЛА

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в ходьбе на 20 км Василий Мизинов станет председателем комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

28 декабря президиум ВФЛА утвердил состав комиссии спортсменов, в которую вошли девять человек. Это Мизинов, Александра Бутвина, Наталья Назарова, Николай Орлов, Глеб Сидорченко, Алексей Федоров, Вера Филатова, Юрий Чечун и Сергей Шубенков. На первом заседании члены комиссии спортсменов должны были избрать председателя и представить его кандидатуру на утверждение президиуму ВФЛА. Председатель комиссии спортсменов сможет присутствовать на заседаниях президиума с правом совещательного голоса.

"Спортсмены выбрали председателем комиссии спортсменов Василия Мизинова, - сказала Привалова. - И пусть эта кандидатура еще не утверждена президиумом, я думаю, что никаких вопросов по этому спортсмену не будет. Мизинов - уважаемый человек в мире легкой атлетики".

На чемпионате Европы, который проходил в августе 2018 года в Берлине, Мизинов был третьим на финише 20-километровой дистанции.