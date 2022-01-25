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Летние олимпийские виды спорта

Лидеры сборной США по борьбе Снайдер и Марулис выступят на Гран-при в Красноярске

На соревнованиях выступят представители более десяти стран
Кайл Снайдер PA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Кайл Снайдер
© PA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Лидеры сборной США Кайл Снайдер и Хелен Марулис будут самыми именитыми участниками традиционного Гран-при "Иван Ярыгин" по вольной борьбе, который пройдет c 27 по 30 января в Красноярске. Об этом сообщила ТАСС первый вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Наталья Ярыгина.

В активе Снайдера золото Олимпиады-2016, серебро Игр в Токио и два золота чемпионатов мира. Марулис выиграла Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, стала третьей в Токио, а также трижды побеждала на чемпионатах мира.

"Противостояние российских и американских борцов - традиционная интрига турнира имени Ивана Ярыгина, - сказала вице-президент UWW. - Хелен Марулис уже прилетела. Завтра будем встречать Кайла Снайдера, который в пятый раз поборется в Красноярске. В составе американцев также выделю действующего чемпиона мира Томаса Гилмана".

"Несмотря на специфику момента, красноярский турнир станет первым в новом олимпийском цикле для борцов из более десяти стран. Соревнования пройдут с учетом всех мер противопандемийной безопасности", - подчеркнула Ярыгина.

Помимо американцев и россиян, в турнире имени Ивана Ярыгина примут участие борцы из Монголии, Киргизии, Казахстана, Турции, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Албании и Греции.

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