Лидеры сборной США по борьбе Снайдер и Марулис выступят на Гран-при в Красноярске

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Лидеры сборной США Кайл Снайдер и Хелен Марулис будут самыми именитыми участниками традиционного Гран-при "Иван Ярыгин" по вольной борьбе, который пройдет c 27 по 30 января в Красноярске. Об этом сообщила ТАСС первый вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Наталья Ярыгина.

В активе Снайдера золото Олимпиады-2016, серебро Игр в Токио и два золота чемпионатов мира. Марулис выиграла Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, стала третьей в Токио, а также трижды побеждала на чемпионатах мира.

"Противостояние российских и американских борцов - традиционная интрига турнира имени Ивана Ярыгина, - сказала вице-президент UWW. - Хелен Марулис уже прилетела. Завтра будем встречать Кайла Снайдера, который в пятый раз поборется в Красноярске. В составе американцев также выделю действующего чемпиона мира Томаса Гилмана".

"Несмотря на специфику момента, красноярский турнир станет первым в новом олимпийском цикле для борцов из более десяти стран. Соревнования пройдут с учетом всех мер противопандемийной безопасности", - подчеркнула Ярыгина.

Помимо американцев и россиян, в турнире имени Ивана Ярыгина примут участие борцы из Монголии, Киргизии, Казахстана, Турции, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Албании и Греции.