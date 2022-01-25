Матч 1/4 финала Кубка африканских наций по футболу перенесли на другой стадион из-за давки

ТАСС, 25 января. Матч четвертьфинала Кубка африканских наций по футболу, запланированный на стадионе "Олембе" в столице Камеруна Яунде, перенесен на другой стадион города из-за давки, возникшей в понедельник перед встречей 1/8 финала турнира. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

В понедельник перед матчем 1/8 финала между сборными Камеруна и Коморских Островов (2:1) произошла давка, в которой, по данным СМИ, погибли восемь человек. Сообщается, что на матч, который проходил на "Олембе", пытались попасть около 50 тыс. человек. Арена вмещает 60 тыс. зрителей, однако из-за коронавирусных ограничений могла быть заполнена только на 80%.

Матч 1/4 финала, который запланирован на 30 января, пройдет на стадионе "Ахмаду Ахиджо", также расположенном в Яунде. В нем победитель встречи между командами Марокко и Малави (25 января) встретится с сильнейшим в противостоянии сборных Кот-д'Ивуара и Египта (26 января).

На стадионе "Олембе" также планируется провести одну полуфинальную встречу и финал турнира. Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных и завершится 6 февраля. В четвертьфинале камерунцы сыграют со сборной Гамбии.