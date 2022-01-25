В Омске прошла премьера документального фильма о победе "Авангарда" в КХЛ

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Омск, это для тебя", посвященного победе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" в сезоне-2020/21, прошла во вторник в Омске. В этот же день вечером фильм покажут в Балашихе, где омская команда с сезона-2018/19 вынуждена проводить домашние матчи из-за аварийного состояния "Арены-Омск".

В Омске специальными гостями мероприятия стали председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов и генеральный менеджер клуба Алексей Волков, в Балашихе премьеру посетит главный тренер команды Боб Хартли.

"Фильм начинается с 70-летия омского хоккея (которое отмечалось в ноябре 2020 года - прим. ТАСС). Как зарождался хоккей в Омске, как эволюционировал, как образовалась профессиональная команда, потом как ее преследовали определенные беды, в том числе и разрушение дворца, как мы боролись с этими препятствиями. Конечно, было бы неплохо показать введенную [новую] арену, но раз уж мы выиграли кубок, мы решили таким образом пока закончить это повествование", - рассказал журналистам Крылов.

Он добавил, что "Авангард" планирует снять продолжение фильма. "Теперь есть смысл уже снимать большой хороший фильм, как нам удалось сохранить команду в Омске. Вот это разрушение арены, все, что мы прошли, и как ввели новую современную арену в Омске и вернули команду. К лету [будем] ждать команду [в Омске], а фильм, наверное, через год", - отметил Крылов.

В прошлом сезоне "Авангард" впервые стал обладателем Кубка Гагарина, переиграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2. До этого омский клуб выходил в финал в 2012 и в 2019 годах, однако уступил московскому "Динамо" (3-4) и ЦСКА (0-4) соответственно. "Авангард" является чемпионом России 2004 года.

"Авангард" перед началом сезона-2018/19 был вынужден перенести домашние матчи в подмосковную Балашиху из-за аварийного состояния "Арены-Омск". В сентябре 2019 года ледовый дворец был снесен, на его месте возводится новая арена на 12 тыс. зрителей, которую планируют ввести в эксплуатацию перед началом сезона-2022/23.