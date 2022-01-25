"Авангард" намерен распространить по всей России проект массового развития детского хоккея

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Программа по развитию массового детского хоккея в Омской области, реализуемая в регионе хоккейный клубом "Авангард", может быть распространена при содействии Федерации хоккея России (ФХР) по территории всей страны. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

"Сейчас это пилотный проект в Омской области. Есть дорожная карта, мы ее обсуждали с министром спорта [РФ], когда он помогал нам запустить этот проект. Ему очень понравились наши подходы. Поэтому, если нам удастся из пилотного проекта сделать настоящий проект по Омской области, Федерация хоккея России сможет тиражировать его по всей стране", - рассказал Крылов.

В пресс-службе "Авангарда" ТАСС уточнили, что клуб при поддержке компании "Газпром нефть" открыл на территории 32 омских школ хоккейные площадки и теплые раздевалки с 20 комплектами формы. На них тренеры системы клуба круглый год бесплатно тренируют детей: зимой - по хоккею с шайбой, в остальные времена года - по флорболу и футболу. В сентябре прошлого года в десяти из этих школ для учеников первых классов был введен дополнительный урок физкультуры по хоккею и флорболу.

Всего в Омской области в рамках этих программ хоккеем занимаются более 2 тыс. детей и 1 320 учеников первого класса. При этом за три года из массового хоккея в хоккейную академию "Авангарда" перешло 90 детей. "Мне кажется, эта цифра могла быть гораздо выше, но 90 детей - это уже очень хороший результат работы тех ребят, которые в любую погоду занимаются с детьми", - отметил Крылов.

"Это прорыв не только для Омска и "Авангарда", а в принципе в формировании любви к спорту маленьких детей, - считает председатель совета директоров "Авангарда". - В Советском союзе все начиналось именно с уроков физкультуры. Именно там дети выбирали для себя подходящий вид спорта и шли в секции. А если этого не делать, то очень сложно, сидя на диване и играя в компьютерные игры, захотеть заниматься хоккеем".

По мнению Крылова, тиражировать эту программу имеет смысл в тех регионах, где климат позволяет организовывать зимой ледовые площадки под открытым небом. "Понятно, что на юге хоккей, с этой точки зрения, бессмысленно развивать. Поэтому, я думаю, все северные наши регионы могут брать и использовать наши наработки, методику и саму организацию процесса для развития этого вида спорта", - подчеркнул председатель совета директоров "Авангарда".