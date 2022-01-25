На Кубке африканских наций по футболу ввели чрезвычайное положение после давки болельщиков

КАИР, 25 января. /ТАСС/. Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Мотсепе объявил чрезвычайное положение на проходящем в Камеруне Кубке африканских наций после давки болельщиков, жертвами которой стали восемь человек. Комментарий главы организации приводит египетский информационный портал "Аш-Шурук".

"Во избежание повторения подобных инцидентов и в целях обеспечения безопасности болельщиков объявляется чрезвычайное положение, вводятся чрезвычайные меры, - сообщил Мотсепе на пресс-конференции. - Мы сконцентрировали все внимание на пандемии коронавируса, но мы здесь в ответственности за каждого зрителя и должны принять экстренные меры для обеспечения безопасности всех". По его словам, все обстоятельства произошедшего будут расследованы с целью установления причин гибели людей.

В понедельник на стадионе "Олембе" в столице Камеруна Яунде, где проходил матч 1/8 финала Кубка африканских наций между командами хозяев чемпионата и Коморских Островов, произошла давка. По последним данным, погибли восемь человек, в том числе две женщины и ребенок, более 50 человек пострадали. На матч, который завершился победой команды Камеруна со счетом 2:1, пытались пройти около 50 тыс. человек. Спортивная арена вмещает 60 тыс. зрителей, но из-за коронавирусных ограничений могла быть заполнена только на 80%.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных и завершится 6 февраля. В четвертьфинале камерунцы сыграют со сборной Гамбии.