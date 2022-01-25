В МОК отреагировали на запрет украинским спортсменам общаться с россиянами на Олимпиаде

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Национальные олимпийские комитеты вправе утверждать свои правила поведения спортсменов, которые не противоречат Олимпийской хартии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

В понедельник министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсменам страны на Олимпиаде в Пекине запрещено находиться рядом с россиянами и флагом Олимпийского комитета России, под которым они будут выступать. Во время Олимпиады в Токио украинская спортсменка Ярослава Магучих подверглась на родине критике за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, которая победила в прыжках в высоту. Магучих завоевала бронзу.

"Для олимпийских команд национальный олимпийский комитет является единственным и автономным органом власти. Они все знают об Олимпийской хартии, которая применяется на Олимпийских играх", - сообщили ТАСС в МОК.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.