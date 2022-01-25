Замена в последний момент. Ковид не пустил фигуриста Коляду на Олимпиаду

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Михаил Коляда не летит на Олимпиаду в Пекин - его фамилии не оказалось в утвержденном 25 января окончательном списке сборной России на Игры-2022. Сразу после объявления состава тренер спортсмена Алексей Мишин кратко прокомментировал ситуацию - прерогатива опубликовывать состав на Олимпийские игры принадлежит Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Олимпийскому комитету России (ОКР), а решение было принято руководством ФФККР.

Буквально минутой позже причина решения ФФККР стала понятна - выступлению Коляды на Играх помешал положительный результат теста на коронавирус, который спортсмен сдал перед вылетом на заключительный предолимпийский сбор в Красноярск. А на Олимпиаде спортсмена заменит Евгений Семененко, который вошел в заявку сборной России на Игры как первый запасной. Таким образом, Семененко снова заменил Коляду, как и тремя неделями раньше на чемпионате Европы в Таллине. С той лишь разницей, что в прошлый раз выступлению Михаила помешала незначительная травма стопы, в этот раз - COVID-19.

Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018) и трехкратным чемпионом России (2016, 2017, 2020). Дебют на Играх четыре года назад ему откровенно не удался - худший прокат сезона командном турнире (сборная тогда заняла второе место), в личном турнире он стал восьмым, однако сразу после Игр на чемпионате мира в Милане фигурист взял бронзу. Начало сезона-2019/20 Коляда пропустил, а в июне 2020 года сменил тренера - перешел из группы Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину, компоненты фигуриста стремительно поползли вверх, ему стали ставить сильнейшие программы, одной из которых стал "Белый ворон" - посвящение Рудольфу Нурееву, ставшее событием предолимпийского сезона.

В олимпийском сезоне Коляда начал кататься в образе "Щелкунчика" в короткой программе и под музыку из "Списка Шиндлера" в произвольной, затем фигурист и его тренер решили вернуть "Белого ворона". С этой программой Коляда выиграл произвольную программу на чемпионате России, став на турнире вторым. Эта же программа могла ему принести удачу и на Олимпиаде.

"Это жизнь"

Камбэк Коляды - во всяком случае, на этот раз - не случится. "Это жизнь, что делать. Это печально, мы уже все устали от этой истории с коронавирусом, даже не знаю, что тут еще можно комментировать", - так на ситуацию с Колядой отреагировал олимпийский чемпион Алексей Урманов.

Что же касается 18-летнего Семененко, то он так же, как и все, готовился к Олимпиаде и сейчас находится с командой на сборе в Красноярске.