Замена в последний момент. Ковид не пустил фигуриста Коляду на Олимпиаду

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Михаил Коляда не летит на Олимпиаду в Пекин - его фамилии не оказалось в утвержденном 25 января окончательном списке сборной России на Игры-2022. Сразу после объявления состава тренер спортсмена Алексей Мишин кратко прокомментировал ситуацию - прерогатива опубликовывать состав на Олимпийские игры принадлежит Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Олимпийскому комитету России (ОКР), а решение было принято руководством ФФККР.
Буквально минутой позже причина решения ФФККР стала понятна - выступлению Коляды на Играх помешал положительный результат теста на коронавирус, который спортсмен сдал перед вылетом на заключительный предолимпийский сбор в Красноярск. А на Олимпиаде спортсмена заменит Евгений Семененко, который вошел в заявку сборной России на Игры как первый запасной. Таким образом, Семененко снова заменил Коляду, как и тремя неделями раньше на чемпионате Европы в Таллине. С той лишь разницей, что в прошлый раз выступлению Михаила помешала незначительная травма стопы, в этот раз - COVID-19.
Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018) и трехкратным чемпионом России (2016, 2017, 2020). Дебют на Играх четыре года назад ему откровенно не удался - худший прокат сезона командном турнире (сборная тогда заняла второе место), в личном турнире он стал восьмым, однако сразу после Игр на чемпионате мира в Милане фигурист взял бронзу. Начало сезона-2019/20 Коляда пропустил, а в июне 2020 года сменил тренера - перешел из группы Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину, компоненты фигуриста стремительно поползли вверх, ему стали ставить сильнейшие программы, одной из которых стал "Белый ворон" - посвящение Рудольфу Нурееву, ставшее событием предолимпийского сезона.
В олимпийском сезоне Коляда начал кататься в образе "Щелкунчика" в короткой программе и под музыку из "Списка Шиндлера" в произвольной, затем фигурист и его тренер решили вернуть "Белого ворона". С этой программой Коляда выиграл произвольную программу на чемпионате России, став на турнире вторым. Эта же программа могла ему принести удачу и на Олимпиаде.
"Это жизнь"
Камбэк Коляды - во всяком случае, на этот раз - не случится. "Это жизнь, что делать. Это печально, мы уже все устали от этой истории с коронавирусом, даже не знаю, что тут еще можно комментировать", - так на ситуацию с Колядой отреагировал олимпийский чемпион Алексей Урманов.
Что же касается 18-летнего Семененко, то он так же, как и все, готовился к Олимпиаде и сейчас находится с командой на сборе в Красноярске.
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"На чемпионате Европы Семененко [Коляду] уже заменял, какие тут могут быть разговоры. Сейчас всю сборную будут проверять [на коронавирус]. У нас нет других вариантов. Слава богу, что нашелся мальчик, который поедет вместо него", - сказала после объявления состава заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
И сейчас остается только пожелать Коляде выздоровления, Семененко - удачи, а всем спортсменам - уберечься от болезни. "Все фигуристы, которые тренируются сейчас в Красноярске, кто уезжает и приезжает, здоровы. Тесты сдаются в ежедневном режиме. Но гарантировать в это время ничего нельзя", - сказал ТАСС генеральный директор ФФККР Александр Коган, комментируя общую ситуацию.
Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В день открытия Олимпиады пройдут первые соревнования фигуристов. В командном турнире спортсмены, выступающие в одиночном катании, представят короткие программы, танцевальные дуэты - ритм-танец. Последний комплект олимпийских медалей фигуристы разыграют 19 февраля - спортивные пары выступят с произвольными программами.