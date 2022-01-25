Чернышенко: проект "Бизнес-спринт" направлен на создание проактивной современной среды

ТАСС, 25 января. Проект Министерства спорта России "Бизнес-спринт" направлен на формирование проактивной современной среды. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, которое транслировалось на телеканале "Россия 24".

Инициатива проекта "Бизнес-спринт" заключается в том, что в рамках государственно-частного партнерства будет создаваться активная среда для занятий граждан физкультурой и спортом.

"Финальный федеральный проект, который я вам представляю, это проект министерства спорта "Бизнес-спринт" ("Я выбираю спорт" - прим. ТАСС), - сказал Чернышенко. - Он поддержан "Единой Россией", направлен на формирование проактивной современной среды, к которой раньше не было такого подхода, для того, чтобы в городах и селах создавалась инфраструктура, которая бы давала возможность ежедневно заниматься физической культурой и спортом. Ключевыми результатами станет создание для граждан к 2030 году около 1,5 тыс. умных спортивных площадок и объектов в шаговой доступности, вдвое планируется увеличить протяженность в стране велодорожек и пешеходных трасс с возможностью их использования зимой под лыжные трассы. И для бизнеса вводится упрощенное регулирование, когда сроки от начала проекта до выхода на площадку сократятся в два раза, то есть разработана концепция умных спортивных площадок".

"В части финансового обеспечения объем средств составляет около 16 млрд рублей, и на ближайшем заседании правительства мы распределим средства субъектам на сумму 9,1 млрд рублей до 2024 года, то есть проект уже практически реализуется. Задачей этого федерального проекта, конечно, является создание условий для привлечения граждан от не менее 73% от трудоспособного населения к 2030 году, к 2024 году - это 50%. К 2024 году будет создано 279 умных спортивных площадок, 115 км новых велодорожек, и будет привлечено не менее 14 млрд внебюджетных инвестиций в спортивные объекты. Таким образом, [это] будет влиять напрямую на достижение показательной национальной цели сохранения здоровья и благополучия людей", - добавил Чернышенко.