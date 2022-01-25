Барышева: российские конькобежцы и шорт-трекисты из списка участников Олимпиады здоровы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Конькобежцы и шорт-трекисты, вошедшие в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине, здоровы. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Российские конькобежцы и шорт-трекисты прибудут в Пекин 27 января.

"У нас все здоровы, - сказала Барышева. - Все, согласно утвержденным спискам, приняли участие в онлайн-встрече с президентом Владимиром Путиным, соответственно, все те, кто находится в Коломне, Иркутске и Новогорске".

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.