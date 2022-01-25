Умер двукратный серебряный призер чемпионатов мира по футболу Вим Янсен

ТАСС, 25 января. Двукратный серебряный призер чемпионатов мира по футболу в составе сборной Нидерландов Вим Янсен скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

Большую часть карьеры игрока Янсен выступал за нидерландский "Фейенорд", завоевав в составе роттердамского клуба Кубок европейских чемпионов (1970 год), Межконтинентальный кубок (1970) и Кубок УЕФА (1974). Также он выступал за "Вашингтон" и амстердамский "Аякс". За сборную Нидерландов Янсен провел 65 матчей, дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (1974, 1978) и бронзовым призером чемпионата Европы (1976).

В октябре 2021 года, незадолго до 75-летия Янсена, была опубликована его автобиография, в которой стало известно, что в последние годы он страдал деменцией.