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Фигурное катание

Российский фигурист Базин заразился коронавирусом

Об этом ТАСС сообщил источник
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Тест на коронавирус российского фигуриста Егора Базина, выступающего в танцах на льду, дал положительный результат. Об этом ТАСС сообщил источник.

Также сообщается, что положительный результат теста на коронавирус получил тренер Денис Самохин.

Пара Базина и Елизаветы Худайбердиевой является запасной на Олимпийские игры в Пекине. Также в число запасных включены Аннабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Девид Нарижный. Россию в танцах на льду представят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования фигуристов начнутся в первый день Игр командным турниром.

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