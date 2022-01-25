Российский фигурист Базин заразился коронавирусом

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Тест на коронавирус российского фигуриста Егора Базина, выступающего в танцах на льду, дал положительный результат. Об этом ТАСС сообщил источник.

Также сообщается, что положительный результат теста на коронавирус получил тренер Денис Самохин.

Пара Базина и Елизаветы Худайбердиевой является запасной на Олимпийские игры в Пекине. Также в число запасных включены Аннабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Девид Нарижный. Россию в танцах на льду представят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования фигуристов начнутся в первый день Игр командным турниром.