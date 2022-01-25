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Олимпиада-2022 в Пекине

Ягудин выразил надежду, что фигурист Коляда в будущем реализует свой дар

Во вторник стало известно, что Коляда пропустит Олимпиаду из-за заражения коронавирусом
Алексей Ягудин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алексей Ягудин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин надеется, что российский фигурист Михаил Коляда, который пропустит Игры в Пекине из-за положительного результата теста на коронавирус, сможет реализовать свой дар в будущем. Об этом он заявил ТАСС.

Во вторник пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) сообщила, что тест Коляды на коронавирус дал положительный результат перед вылетом фигуриста на сбор в Красноярск. В связи с этим на Олимпиаде в Пекине его заменит Евгений Семененко.

"С одной стороны, замена Коляды на Семененко при сегодняшнем уровне конкуренции в мужском одиночном катании в глобальном смысле ничего не решила, поскольку на медали в личном первенстве наши одиночники особенно и не претендовали. Как говорится, "се ля ви". Надеюсь, он еще реализует свой дар", - сказал Ягудин.

Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018) и трехкратным чемпионом России (2017, 2018, 2021).

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования фигуристов начнутся в первый день Игр командным турниром.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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