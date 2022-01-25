Антошкин: сборная России по мини-футболу была готова к агрессивной игре хорватов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская команда по мини-футболу была готова к агрессивной манере игры от сборной Хорватии, за счет этого удалось победить в матче. Такое мнение ТАСС высказал лучший бомбардир сборной России на чемпионате Европы Артем Антошкин.

Во вторник россияне обыграли хорватов со счетом 4:0. Антошкин забил два мяча. Робиньо был травмирован на 2-й минуте игры, сфоливший против него Ведран Матошевич получил красную карточку.

"Ожидали ли такой агрессивной игры от хорватов? Мы к этому и готовились, смотрели их матчи, понимали, что они играют в силовой футбол, за счет того, что были готовы, наверное, и удалось добиться положительного результата. Сама игра нам, в принципе, удавалась, придерживались своей тактики - быстрые передвижения, открывания вперед. Конечно, травма Робиньо всех опечалила, думаю, что в ближайшие дни будет понятно, насколько она серьезная, будут делаться какие-то выводы", - сказал Антошкин.

Перед игрой пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что Эдер Лима пропустит оставшуюся часть турнира из-за травмы, вместо него был вызван Андрей Афанасьев. "Конечно, приняли [Афанасьева] радостно, как еще можно принять, ведь приехало усиление, - отметил Антошкин. - Лима из-за травмы покинул чемпионат, тоже грустно, но это спорт, с этим ничего не поделать. Приняли Афанасьева хорошо, можно сказать, с самолета ему удалось поучаствовать в игре и добиться положительного результата".

Антошкин забил пять мячей за два матча на чемпионате Европы и является лучшим бомбардиром команды на турнире. "Я об этом не думаю, просто выхожу, играю на команду, делаю свою работу. Пока получается забивать. Будем работать дальше в направлении побед, а голы сами придут", - добавил Антошкин.

Россияне набрали 6 очков в двух матчах и занимают первое место в группе C, у хорватской сборной 3 очка после двух игр. Позднее в пятницу между собой сыграют также выступающие в группе C команды Польши и Словакии, не набравшие очков после первого тура. В заключительном туре сборная России встретится с поляками 29 января, матч начнется в 16:30 мск. Турнир завершится 6 февраля, действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.