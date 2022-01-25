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Футбол в Англии

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Ходжсон возглавил "Уотфорд"

На этом посту он сменил итальянца Клаудио Раньери
Главный тренер "Уотфорда" Рой Ходжсон EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga
Описание
Главный тренер "Уотфорда" Рой Ходжсон
© EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga

ТАСС, 25 января. Рой Ходжсон назначен главным тренером английского футбольного клуба "Уотфорд". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Соглашение с 74-летним специалистом рассчитано до конца сезона. Он сменил на этом посту итальянца Клаудио Раньери. Последним местом работы Ходжсона был английский "Кристал Пэлас", который он покинул летом 2021 года.

По ходу карьеры Ходжсон возглавлял шведские "Хальмстад", "Мальмё" и "Эребру", английские "Бристоль Сити", "Блэкберн", "Фулхэм", "Ливерпуль" и "Вест Бромвич", итальянские "Интер" и "Удинезе", швейцарские "Ксамакс" и "Грассхоппер", норвежский "Викинг", датский "Копенгаген". Также специалист был главным тренером сборных Финляндии, Швейцарии, ОАЭ и Англии. С "Хальмстадом" и "Мальмё" специалист по два раза выиграл чемпионат Швеции, с "Копенгагеном" - чемпионат Дании, а с "Фулхэмом" дошел до финала Лиги Европы.

"Уотфорд" занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 14 очков в 20 матчах. Следующую игру команда проведет на выезде против "Бернли" 5 февраля.

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