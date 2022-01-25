Скорович: игроки сборной России по мини-футболу сделали все для победы в игре с хорватами

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Игроки сборной России по мини-футболу в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против команды Хорватии сделали все для победы, несмотря на небольшие ошибки. Такое мнение высказал старший тренер сборной России Сергей Скорович, комментарий которого приводит пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Во вторник россияне обыграли хорватов со счетом 4:0.

"Хорватия - команда габаритная, мастеровитая, атлетичная, важно было сыграть на той скорости, на которой они лишатся своих козырей, показать хорошее движение, контроль, отбор, быстрое перемещение игроков и мяча. Нам удалось это сделать. Хорваты думали больше о собственной защите, чем об атаке, поэтому результат закономерен. Ребята молодцы, сделали все, что надо было сделать для достижения результата", - сказал Скорович.

"С нашей стороны игра была не такая фееричная, много шероховатостей, какие-то вещи не получаются, и мы работаем над этим, чтобы быть еще сильнее. Но также мы представляем, с чем нам нужно будет столкнуться в дальнейшем, и работаем над этим уже здесь и сейчас. Если витать в облаках и только мечтать - до самой важной игры можно и не добраться", - добавил тренер.

Россияне набрали 6 очков в двух матчах и занимают первое место в группе C. У хорватской сборной 3 очка после двух игр.

Турнир завершится 6 февраля. Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.