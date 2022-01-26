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Баскетбольные еврокубки

УНИКС проиграл "Реалу" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 85:68 в пользу команды из Мадрида
Защитник УНИКСа Марио Хезоня EPA-EFE/ZIPI
Описание
Защитник УНИКСа Марио Хезоня
© EPA-EFE/ZIPI

ТАСС, 26 января. Российский баскетбольный клуб УНИКС проиграл испанскому "Реалу" со счетом 68:85 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Мадриде.

Дабл-дабл в составе испанской команды оформил центровой Валтер Тавариш, набравший 14 очков и сделавший 11 подборов. Самыми результативными в составе УНИКСа стали защитник Лоренцо Браун и центровой Тони Джекири (по 13 очков).

Команда из Казани проиграла во второй встрече из шести последних и располагается на шестом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата, выиграв в 12 матчах из 20. "Реал" одержал шестую победу подряд и является лидером таблицы с 17 победами в 20 встречах.

В следующем матче УНИКС дома 28 января встретится с московским ЦСКА. "Реал" в этот же день на выезде сыграет с "Монако".

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