УНИКС проиграл "Реалу" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги

ТАСС, 26 января. Российский баскетбольный клуб УНИКС проиграл испанскому "Реалу" со счетом 68:85 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Мадриде.

Дабл-дабл в составе испанской команды оформил центровой Валтер Тавариш, набравший 14 очков и сделавший 11 подборов. Самыми результативными в составе УНИКСа стали защитник Лоренцо Браун и центровой Тони Джекири (по 13 очков).

Команда из Казани проиграла во второй встрече из шести последних и располагается на шестом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата, выиграв в 12 матчах из 20. "Реал" одержал шестую победу подряд и является лидером таблицы с 17 победами в 20 встречах.

В следующем матче УНИКС дома 28 января встретится с московским ЦСКА. "Реал" в этот же день на выезде сыграет с "Монако".