Теннисистка Кудерметова вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде

ТАСС, 26 января. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс обыграли Киртсен Флипкенс из Бельгии и представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Кудерметовой и Мертенс. В полуфинале они сыграют с победительницами матча между чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой и представительницами США Каролин Долхайд и Австралии Сторм Сандерс.

Кудерметовой 24 года, она занимает 32-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и 13-е - в парном. Россиянка также выступала на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде, но вылетела в третьем круге. На ее счету один одиночный и два парных титула WTA. Лучшим достижением россиянки на турнирах Большого шлема в парном разряде является выход в финал Уимблдона 2021 года.

Мертенс 26 лет, она идет 26-й в одиночном рейтинге WTA и четвертой - в парном. На ее счету шесть одиночных и 14 парных титулов под эгидой организации. Бельгийка является победительницей Открытых чемпионатов США (2019), Австралии (2021) и Уимблдона (2021) в парном разряде.

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема, он завершится 30 января. Действующими чемпионками в парном разряде являются Мертенс и представительница Белоруссии Арина Соболенко. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.