Фигуристы группы Тутберидзе вылетели на предолимпийский сбор в Красноярск

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Фигуристы группы Этери Тутберидзе отправились на тренировочный сбор в Красноярск перед Олимпийскими играми в Пекине. Об этом ТАСС сообщил источник.

Под руководством Тутберидзе тренируются одиночницы Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, а также выступающие в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

"Фигуристы группы Тутберидзе вылетели в Красноярск утром", - сказал собеседник агентства.

Российские фигуристы на сборах в Красноярске ежедневно тестируются на коронавирус, во вторник генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что все спортсмены здоровы. Первые фигуристы отправятся в Пекин 1 февраля. Из-за ковидных ограничений российские спортсмены будут жить в отдельных номерах.

Во вторник в составе сборной России была произведена замена - вместо заразившегося коронавирусом Михаила Коляды на Олимпиаде в Пекине выступит Евгений Семененко. Позднее источник ТАСС сообщил, что положительный результат теста на коронавирус также зафиксирован у Егора Базина, выступающего в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, их дуэт находится в списке запасных.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования фигуристов начнутся в первый день Игр командным турниром.