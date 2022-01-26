Проводы российских спортсменов на Паралимпиаду в Пекине пройдут в режиме видеоконференции

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Церемония проводов сборной России на Паралимпийские игры в Пекине пройдет в формате видеоконференции. Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Есть на сегодня решение, что спортсмены будут вылетать пассажирскими рейсами, - сказал Рожков. - Что касается проводов команд, то 17-18 и 20-21 февраля все будет проходить в режиме видеоконференции".

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.