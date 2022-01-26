Матыцин заявил о попытках дискредитировать Олимпиаду в Пекине и испортить праздник спорта

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Отдельные страны принимают попытки испортить праздник спорта и дискредитировать Олимпийские игры в Пекине. Об этом во время видеоконференции с руководителем Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Гоу Чжуньвэнем сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. США и ряд их западных партнеров объявили дипломатический бойкот Игр.

"Российская Федерация неизменно поддерживала и поддерживает Олимпийские и Паралимпийские игры в Китае, - сказал Матыцин. - К сожалению, мы видим, как отдельными странами принимаются попытки испортить праздник спорта, развиваются кампании по дискредитации Игр".

"В России мы уверены, что подобные провокации не имеют ничего общего с реальностью, Игры - прекрасная возможность объединения, доверия и уважения. Желаем олимпийской сборной Китая побед и рекордов", - добавил он.

В Пекине выступят 212 российских спортсменов. "Мы убеждены, что пекинская Олимпиада оставит след в сердце каждого болельщика. Проведение такого праздника в непростых условиях демонстрирует мужественный подход наших коллег из Китая", - отметил глава ведомства.

"Главы наших государств - президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин - уделяют приоритетное внимание развитию спорта, российско-китайский год физической культуры и спорта станет прекрасной иллюстрацией отношений между нашими государствами, - сказал он. - Большую помощь оказывают наши министерства иностранных дел и посольства. Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить послов за постоянную дипломатическую поддержку китайско-российских отношений".