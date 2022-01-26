Дворец спорта в Екатеринбурге закончат ремонтировать после чемпионата мира по волейболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Ремонт в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта, в котором сейчас проходит масштабная реконструкция в связи с подготовкой здания к чемпионату мира по волейболу, продолжится в 2023 году - планируется обновить вид спортивного объекта снаружи. Об этом на пресс-конференции сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"Мы закончили в том году первую часть проекта, в рамках которого мы сделали все для обеспечения функционирования объекта, также туалеты, вестибюль, гардероб. Сейчас мы приступили к реконструкции и ремонту основного здания, он связан со сменой трибун, покрытия. Мы этот ремонт завершим, чтобы в августе прошли спортивные соревнования. На следующий год, после соревнований по волейболу, будем проводить третий этап ремонта, который будет связан с крышей и внешним обликом", - сказал Рапопорт.

Ранее в Екатеринбург с инспекционным визитом приезжал директор оргкомитета турнира Роман Станиславов, который отметил, что спортивный объект еще не готов окончательно к проведению соревнований, но перед регионом поставлены задачи, которые реально выполнить в срок.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, турнир примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово. В Екатеринбург приедут сборные Италии, Канады, Турции и Китая.