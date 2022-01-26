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Массовый спорт

Комитет Госдумы поддержал ко II чтению законопроект о препятствовании договорным матчам

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту предложил назначить рассмотрение законопроекта 16 февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, направленный на противодействие противоправному влиянию на результаты официальных спортивных соревнований. Об этом на заседании комитета заявил его председатель Дмитрий Свищев.

"Предлагаю рекомендовать законопроект о договорных матчах ко второму чтению и назначить рассмотрение на 16 февраля", - сказал Свищев.

Законопроект был разработан министерством спорта в соответствии с планом по реализации мер, необходимых для обеспечения готовности России к выполнению обязательств государства - участника конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

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