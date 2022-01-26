Матыцин: Россия и Китай совместно устраивают более 500 спортивных и научных мероприятий

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия и Китай являются организаторами более 500 совместных мероприятий в области спорта, образования и науки. Об этом министр спорта России Олег Матыцин рассказал во время видеоконференции с руководителем Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Гоу Чжуньвэнем.

"Благодаря нашей слаженной работе российско-китайские проекты суммарно включают более 500 мероприятий в области спорта, спортивного образования и науки. Символично, что в честь наших перекрестных годов будет выпущена совместная марка", - заметил Матыцин.

"Российско-китайский спортивный календарь богат на события. Между нашими странами проходят молодежные игры, ближайшие из которых запланированы в Китае. В этой стране также должна состояться летняя Универсиада. Мы очень надеемся, что эти соревнования пройдут в запланированные сроки", - добавил министр спорта.

Матыцин рассказал о выпуске почтовой марки в честь российско-китайского сотрудничества в области спорта в 2022 и 2023 годах. "Предлагаем совместно провести торжественную церемонию гашения марки в Москве. Абсолютно уверен, что тематические годы придадут импульс укрепления двусторонних спортивных связей и послужат примером взаимовыгодного и эффективного партнерства наших стран в области спорта", - отметил он.

Летняя Универсиада должна пройти в Чэнду с 26 июня по 7 июля 2022 года.