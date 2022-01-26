Точные даты проведения "Спорт-Аккорда" в Екатеринбурге определят в начале февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области ожидает, что точные даты проведения саммита "Спорт-Аккорд" будут утверждены в начале февраля. Об этом на пресс-конференции сообщил министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев сообщал, что саммит может быть вновь перенесен с мая 2022 года на новую дату. Изначально планировалось, что мероприятие пройдет в мае 2021 года, но было перенесено на ноябрь 2021 года, а после - на май 2022 года.

"Даты звучали ранее, с 15 по 20 мая мы готовы принять всемирный саммит "Спорт-Аккорд", - сказал Рапопорт. - Ресурсно мы готовы к нему, определено софинансирование 50 на 50 со стороны федерального бюджета. Я уверен, что в начале февраля мы получим подтверждение дат, которые будут определены".

Саммит проводится каждый год в разных городах и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.