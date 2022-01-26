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Футбол в Италии

СМИ: футболист "Ромы" Мхитарян может покинуть клуб по окончании сезона

Полузащитник выступает за римский клуб с 2019 года
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян EPA-EFE/GIUSEPPE LAMI
Описание
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян
© EPA-EFE/GIUSEPPE LAMI

ТАСС, 26 января. Армянский полузащитник Генрих Мхитарян летом может уйти из итальянского футбольного клуба "Рома" в качестве свободного агента. Об этом сообщает портал Roma Press со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

Армянский футболист перешел в итальянский клуб в 2019 году из английского "Арсенала". По окончании прошлого сезона он продлил контракт с "Ромой" на один год. По информации источника, зарплата Мхитаряна в €3 млн в год является дополнительной причиной для клуба расстаться с игроком в летнее трансферное окно.

Мхитаряну 33 года, в нынешнем сезоне он провел 22 игр в чемпионате Италии, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Мхитарян также выступал за английский "Манчестер Юнайтед", германскую "Боруссию" (Дортмунд), украинские "Шахтер" и "Металлург" (Донецк) и армянский "Пюник". Футболист четыре раза становился чемпионом Армении, трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, дважды - Суперкубок Германии, по разу - Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

За сборную Армении Мхитарян провел 95 матчей, забил 32 гола и отдал 25 результативных передач.

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Футбол в Италии
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