СМИ: футболист "Ромы" Мхитарян может покинуть клуб по окончании сезона

ТАСС, 26 января. Армянский полузащитник Генрих Мхитарян летом может уйти из итальянского футбольного клуба "Рома" в качестве свободного агента. Об этом сообщает портал Roma Press со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

Армянский футболист перешел в итальянский клуб в 2019 году из английского "Арсенала". По окончании прошлого сезона он продлил контракт с "Ромой" на один год. По информации источника, зарплата Мхитаряна в €3 млн в год является дополнительной причиной для клуба расстаться с игроком в летнее трансферное окно.

Мхитаряну 33 года, в нынешнем сезоне он провел 22 игр в чемпионате Италии, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Мхитарян также выступал за английский "Манчестер Юнайтед", германскую "Боруссию" (Дортмунд), украинские "Шахтер" и "Металлург" (Донецк) и армянский "Пюник". Футболист четыре раза становился чемпионом Армении, трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, дважды - Суперкубок Германии, по разу - Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

За сборную Армении Мхитарян провел 95 матчей, забил 32 гола и отдал 25 результативных передач.