В 2022 году Екатеринбург проведет пять тестовых соревнований на объектах Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Тестовые соревнования по баскетболу, волейболу, легкой атлетике и спортивным единоборствам пройдут в Екатеринбурге в 2022 году на объектах Универсиады-2023. Об этом на пресс-конференции сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"На 2022 год запланировано пять тестовых мероприятий, например, в мае - Суперфинал лиги Белова по баскетболу в КРК "Уралец", - сказал Рапопорт. - Кроме того, мы рассматриваем Кубок мира Международной федерации университетского спорта (FISU) по спортивным единоборствам, это сентябрь-октябрь 2022 года в "Екатеринбург-Экспо", а также чемпионат мира по волейболу в августе-сентябре во Дворце игровых видов спорта. Также чемпионат России по волейболу среди женских команд высшей лиги в Академии Карполя. И легкая атлетика - планируются этапы Кубка России по полумарафону и спортивной ходьбе".

Соревнования по легкой атлетике также пройдут на объектах и трассах, которые будут использованы на летней Универсиаде-2023. Рапопорт отметил, что Свердловская область готова ко всем тестовым мероприятиям, их перенос не рассматривается. В следующем году будут проведены соревнования по бадминтону, боксу, дзюдо и другим видам спорта.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.