Мустафину утвердили старшим тренером юниорской сборной России по спортивной гимнастике

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина официально заняла пост старшего тренера женской юниорской сборной России по спортивной гимнастике. Об этом ТАСС сообщила член президиума Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Валентина Родионенко.

Мустафиной 27 лет, с зимы 2021 года она официально занимала пост тренера женской юниорской сборной и исполняла обязанности старшего тренера команды.

"Согласно имеющемуся положению специалист без стажа работы не может быть назначенным на пост старшего тренера сборной, - сказала Родионенко. - Поэтому Алия год назад официально занимала пост рядового тренера. Но после того, как Мустафина проработала год и доказала, что может руководить командой, она с 1 января является старшим тренером юниорской сборной".

Мустафина, выигравшая золото в упражнениях на брусьях на Играх 2012 и 2016 годов, также является двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпиад, трехкратной победительницей, четырехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером чемпионатов мира. На ее счету пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы, три золотые и одна серебряная награда Европейских игр.