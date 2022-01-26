{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине
Обновлено 

Бобслеист олимпийской сборной России Пушкарев сообщил о положительном тесте на коронавирус

Спортсмен рассказал, что результат первого теста на заболевание был положительным, второго - отрицательным, в третий раз тестирование снова выявило наличие вируса
Экипаж Алексея Пушкарева EPA/URS FLUEELER
Описание
Экипаж Алексея Пушкарева
© EPA/URS FLUEELER

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Тест на коронавирусную инфекцию бобслеиста олимпийской сборной России Алексея Пушкарева дал положительный результат. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

На эту тему
Бобслеист олимпийской сборной России Кондратенко заразился коронавирусом
Бобслеист олимпийской сборной России Кондратенко заразился коронавирусом

"У меня проблемы с коронавирусом, - сказал Пушкарев. - Первый тест был положительным, потом отрицательным, потом опять положительным. Теперь жду результата очередного теста".

"Я очень надеюсь успеть восстановиться к Олимпиаде. Наши выступления будут нескоро, поэтому самое главное, чтобы нам дали возможность стартовать", - добавил спортсмен.

Ранее положительные результаты тестов на коронавирус выявили у трех российских спортсменов - скелетониста Никиты Трегубова, фигуристов Егора Базина и Михаила Коляды.

Пушкареву 35 лет, он является разгоняющим, в его активе серебро чемпионата мира 2012 года среди юниоров в заездах двоек и серебро Кубка России 2013 года в четверках.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Лыжницы олимпийской сборной Норвегии Венг и Калва заразились коронавирусом
Ранее заболевание было выявлено у тренера мужской национальной команды
Лыжницы олимпийской сборной Норвегии Венг и Калва заразились коронавирусом
Читать полностью