Бобслеист олимпийской сборной России Пушкарев сообщил о положительном тесте на коронавирус

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Тест на коронавирусную инфекцию бобслеиста олимпийской сборной России Алексея Пушкарева дал положительный результат. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

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"У меня проблемы с коронавирусом, - сказал Пушкарев. - Первый тест был положительным, потом отрицательным, потом опять положительным. Теперь жду результата очередного теста".

"Я очень надеюсь успеть восстановиться к Олимпиаде. Наши выступления будут нескоро, поэтому самое главное, чтобы нам дали возможность стартовать", - добавил спортсмен.

Ранее положительные результаты тестов на коронавирус выявили у трех российских спортсменов - скелетониста Никиты Трегубова, фигуристов Егора Базина и Михаила Коляды.

Пушкареву 35 лет, он является разгоняющим, в его активе серебро чемпионата мира 2012 года среди юниоров в заездах двоек и серебро Кубка России 2013 года в четверках.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.