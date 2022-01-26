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Олимпиада-2022 в Пекине

Курашов: российские фристайлисты будут бороться за победу на Играх во всех дисциплинах

На Олимпийских играх на соревнованиях по фристайлу будет разыграно 13 комплектов наград

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Фристайлисты сборной России будут бороться за первые места во всех дисциплинах на Олимпийских играх в Пекине. Об этом на онлайн-конференции рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Олимпийские соревнования по фристайлу пройдут с 5 по 19 февраля. Будет разыграно 13 комплектов наград.

"Будем бороться за самые высокие результаты, - сказал Курашов. - Часть спортсменов - молодые, Олимпиада для них - испытание. Было бы некомпетентно заявлять о планируемых результатах, мы всегда боремся за первые места".

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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