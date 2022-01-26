{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине
Обновлено 

Бобслеист олимпийской сборной России Кондратенко заразился коронавирусом

Спортсмен рассказал, что три подряд теста на заболевание дали положительный результат
Экипаж Василия Кондратенко AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Экипаж Василия Кондратенко
© AP Photo/Matthias Schrader

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Тест на коронавирус бобслеиста сборной России Василия Кондратенко, вошедшего в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине, дал положительный результат. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

На эту тему
Бобслеист олимпийской сборной России Пушкарев сообщил о положительном тесте на коронавирус
Бобслеист олимпийской сборной России Пушкарев сообщил о положительном тесте на коронавирус

"21 января в Сочи я сдал тест на коронавирус и на следующий день получил положительный результат, - сказал Кондратенко. - Потом у меня было еще два положительных теста. Сейчас нахожусь на самоизоляции в квартире, чувствую себя хорошо".

"Мне уже после первого теста сказали, что на моем участии в Олимпиаде можно ставить крест. А через три дня заявили, что еще не все потеряно и за нас борются. Хотя как борются, непонятно, так как никто мне не звонит. Ведь до старта еще очень много времени", - добавил спортсмен.

Кондратенко 32 года, он является разгоняющим, выступал на Олимпийских играх 2018 года. Ранее положительные результаты теста на коронавирус были зафиксированы у четверых членов олимпийской сборной России: фигуристов Михаила Коляды и Егора Базина, скелетониста Никиты Трегубова и бобслеиста Алексея Пушкарева.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Лыжницы олимпийской сборной Норвегии Венг и Калва заразились коронавирусом
Ранее заболевание было выявлено у тренера мужской национальной команды
Лыжницы олимпийской сборной Норвегии Венг и Калва заразились коронавирусом
Читать полностью