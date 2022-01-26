Бобслеист олимпийской сборной России Кондратенко заразился коронавирусом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Тест на коронавирус бобслеиста сборной России Василия Кондратенко, вошедшего в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине, дал положительный результат. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"21 января в Сочи я сдал тест на коронавирус и на следующий день получил положительный результат, - сказал Кондратенко. - Потом у меня было еще два положительных теста. Сейчас нахожусь на самоизоляции в квартире, чувствую себя хорошо".

"Мне уже после первого теста сказали, что на моем участии в Олимпиаде можно ставить крест. А через три дня заявили, что еще не все потеряно и за нас борются. Хотя как борются, непонятно, так как никто мне не звонит. Ведь до старта еще очень много времени", - добавил спортсмен.

Кондратенко 32 года, он является разгоняющим, выступал на Олимпийских играх 2018 года. Ранее положительные результаты теста на коронавирус были зафиксированы у четверых членов олимпийской сборной России: фигуристов Михаила Коляды и Егора Базина, скелетониста Никиты Трегубова и бобслеиста Алексея Пушкарева.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.