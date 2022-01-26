ОКР обратится в панель CAS, если ситуация с квотами на Олимпиаду во фристайле не изменится

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) готов обратиться в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине, если Международная федерация лыжного спорта (FIS) не решит вопрос с предоставлением сборной России по фристайлу дополнительных квот на Олимпиаду. Об этом на онлайн-конференции рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

В настоящее время решается вопрос о предоставлении сборной России по фристайлу двух дополнительных квот в мужском могуле. В случае получения квот в состав команды будут включены Андрей Махнев и Артем Шульдяков. Россияне не смогли выступить на этапах Кубка мира, являющихся отборочными на Олимпиаду, в ряде дисциплин из-за отказа американских и канадских властей впускать их.

"Я поднимал эту тему на олимпийском саммите, написал на эту тему письмо Томасу Баху (президент Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС). В этой ситуации мы с самого начала оказывали консультативную помощь федерации, эту ситуацию мы не собираемся отпускать, - сказал Поздняков. - В данном случае мы видим, что абсолютно правы. В ближайшее время, если мы не получим устраивающий нас ответ от FIS, будут задействованы механизмы международного спортивного арбитража".

"Есть специальная группа арбитража, которая уже находится в Пекине. Мы туда и обратимся, и эта группа в очень короткий срок должна принять решение", - добавил он.

Поздняков назвал нигилизмом решение американских и канадских властей не пускать фристайлистов из-за непризнания российской вакцины. "Речь о том, что в связи с тем, что в США и Канаде не признается "Спутник", наши спортсмены не смогли принять участие в квалификации. При этом мы видим, что оргкомитет Игр признает вакцины всех стран, и мы не должны потакать такого рода нигилизму, таким подходам наших североамериканских партнеров", - подчеркнул Поздняков.