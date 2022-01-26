Свердловские власти выделят "Уральскому трубнику" 70 млн рублей в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области в 2022 году выделят 70 млн рублей клубу по хоккею с мячом "Уральский трубник", который испытывал проблемы с финансирование в прошлом году. Первый транш в 25 млн рублей будет направлен в ближайшие дни, сообщил на пресс-конференции министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

"Слово всегда мы держим, есть поручение губернатора Свердловской области, в рамках которого финансирование "Уральского трубника" составляет 70 млн рублей, - сказал Рапопорт. - Есть средства, в том числе и ТМК, есть средства муниципального образования и привлеченных источников. На этой неделе мы направляем для "Уральского трубника" первый транш - 25 млн рублей".

Осенью 2021 года было опубликовано открытое письмо московского "Динамо" губернатору области Евгению Куйвашеву, в котором клуб попросил сделать все возможное для сохранения "Уральского трубника". Пресс-атташе "Уральского трубника" Алексей Курош сообщил ТАСС, что проблема с финансированием клуба обострилась, в связи с чем стоял вопрос снятия команды с чемпионата России. По данным на конец ноября 2021 года, финансирование клуба из областного бюджета составляло 44 млн рублей.

"Уральский трубник" был основан в 1937 году под названием "Металлург Востока" на Первоуральском трубном заводе, под нынешним названием выступает с 1965 года. Высшим достижением команды является третье место в чемпионате России в сезоне-2018/19.