Черезов: биатлонистка Нигматуллина перед Олимпиадой показала неплохую скорость

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина перед Олимпиадой в Пекине показывает неплохую скорость, на Играх результат будет еще лучше. Такое мнение высказал трехкратный чемпион мира и призер Игр Иван Черезов, комментарий которого приводит пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Женскую сборную на Играх представят Кристина Резцова, Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

"Если говорить про наших девочек, про Ульяну Нигматуллину, то она показывает довольно неплохую скорость, - сказал Черезов. - Я думаю результат будет еще лучше. Ульяна уже зрелая спортсменка, она прошла через определенные трудности, и Олимпиада должна для нее пройти как некое рабочее соревнование. На девчонок, конечно, мы больше рассчитываем в эстафете, где командная работа, где четко нужно отработать на всех рубежах".

Он отметил, что уроженка удмуртской Можги Васнецова достойно выступила в составе российской команды в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. "У нее хороший потенциал и это тоже дает нам надежду на победу", - добавил Черезов.

По его словам, российским спортсменкам нужно грамотно отработать на огневых рубежах и правильно распределить силу на дистанции, полностью чувствовать себя и свое состояние. "Когда выступаешь на таком уровне, каждая небольшая деталь складывается как кирпичики в доме, и все имеет значение. Как ты спишь, как выдерживаешь режим, как выполняешь тренировку. Свой организм нужно понимать и чувствовать на все сто процентов. Это для нас, болельщиков, Олимпиада как праздник, а для спортсменов, тренеров, для персонала - это большая и сложная работа, в которой нет мелочей", - заключил призер Игр.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.