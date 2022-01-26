Директорат турнира в Петербурге не может гарантировать участие всех заявленных теннисисток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Директорат турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy) не может гарантировать участие всех заявленных спортсменок из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор турнира Александр Медведев.

В Санкт-Петербурге должны сыграть шесть представительниц топ-10 рейтинга - белоруска Арина Соболенко (второй номер рейтинга), чешка Каролина Плишкова (5), гречанка Мария Саккари (6), эстонка Анетт Контавейт (7), испанка Паула Бадоса (9) и представительница Туниса Онс Жабер (10).

"Трудно гарантировать в такой [эпидемиологической] ситуации, что все заявленные игроки смогут приехать. Посмтрите на олимпийский команды - снимаются спортсмены из-за ковида, из-за травм, - сказал Медведев. - Будем надеяться и верить".

Турнир пройдет с 7 по 13 февраля. Он проводится с 2003 года, с 2016 года соревнования относятся к категории WTA 500.