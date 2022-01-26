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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионка Европы по спортивной гимнастике Харенкова завершила карьеру

Валентина Родионенко сообщила, что Харенкова приглашена на работу с юниорским состав женской команды
Мария Харенкова EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Описание
Мария Харенкова
© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2014 года в упражнении на бревне Мария Харенкова завершила карьеру. Как ТАСС сообщила член президиума Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Валентина Родионенко, бывшая спортсменка будет привлечена к работе с женской юниорской сборной страны.

Последний раз спортсменка принимала участие в соревнованиях в марте 2021 года, когда на чемпионате России в Пензе получила разрыв ахиллова сухожилия во время исполнения вольных упражнений.

"Маша завершила карьеру гимнастки, - сказала Родионенко. - Она приглашена с испытательным сроком на работу с юниорским составом женской команды. Если отработает этот испытательный срок успешно, тогда будет работать тренером".

В активе 23-летней Харенковой также есть бронза чемпионата мира 2014 года в командном первенстве, она была второй в личном многоборье на европейском первенстве 2015 года и является обладательницей бронзовой медали ЧЕ-2014 командного турнира. В декабре 2019 года Международный олимпийский комитет разрешил Харенковой выступать за сборную Грузии.

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