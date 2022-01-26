СМИ: "Байер" планирует выкупить контракт футболиста Азмуна в зимнее трансферное окно

ТАСС, 26 января. Германский "Байер" намерен оформить переход иранского нападающего российского футбольного клуба "Зенит" Сердара Азмуну уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист телеканала Sport1 Патрик Бергер.

22 января "Байер" объявил о подписании контракта с Азмуном, который начнет действовать с сезона-2022/23. Однако, по информации источника, германский клуб готов заплатить €2-3 млн, чтобы футболист начал выступления за команду в текущем сезоне. Трансферное предложение петербургскому клубу зависит от возможного ухода нападающего "Байера" Лукаса Аларио.

За "Зенит" Азмун выступает с 2019 года, в составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России, всего за клуб иранец провел 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи. Также Азмун играл за казанский "Рубин" и "Ростов", с которым становился серебряным призером чемпионата России. В сезоне-2019/20 нападающий стал лучшим бомбардиром первенства России, забив 17 голов. В составе сборной Ирана Азмун провел 60 матчей, забив 39 голов.

"Байер" с 35 очками в 20 играх располагается на третьей позиции в таблице чемпионата Германии.