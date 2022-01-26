В Гран-при "Иван Ярыгин" в Красноярске примут участие около 300 борцов из 11 стран

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Около 300 борцов из 13 стран примут участие в международном турнире по вольной борьбе серии Гран-при "Иван Ярыгин" в Красноярске. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра спорта Красноярского края Роман Сотников.

В 2021 году в турнире приняли участие порядка 250 спортсменов из 10 стран.

"На сегодняшний момент у нас 13 стран заявилось, порядка 300 спортсменов", - сообщил Сотников. По его словам, турнир было решено провести в традиционные сроки (в 2021 году он был перенесен с января на май), несмотря на новую волну коронавирусной инфекции. Как уточнили ТАСС в министерстве спорта региона, первоначально было заявлено 13 стран-участниц, но по завершению работы мандатной комиссии их число сократилось до 11. "Они подтвердили участие, но из-за COVID-19 не смогли вылететь", - добавили в министерстве. В турнире примут участие борцы из России, Албании, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, США и Таджикистана.

Замминистра отметил, что на турнире будут приниматься "беспрецедентные меры, как для зрителей, так и для спортсменов". Планируется организовывать регулярные тестирования на наличие коронавирусной инфекции спортсменов и персонала турнира. Доступ зрителей будет разрешен только при наличии QR-кодов. При вместимости Дворца спорта имени Ивана Ярыгина в 3 тыс. зрительских мест ежедневно будет реализовываться не более 1,5 тыс. билетов.

Гран-при "Иван Ярыгин" пройдет в Красноярске с 27 по 30 января. Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при, с 2020 года перестал носить статус рейтингового.